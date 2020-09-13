В ЦИК объяснили рост числа нарушений и фейков по сравнению с голосованием по конституции

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Количество нарушений и фейков в ходе единого дня голосования выше, чем при голосовании по поправкам к конституции из-за большого количества участвующих кандидатов и политических партий. Об этом в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС заявил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Это связано с тем, что кандидатов здесь много. Их десятки тысяч. И у каждого есть свои амбиции, свой взгляд на происходящие события. Есть интерес, мотивация победить во что бы то ни стало", - сказал Булаев.

Зампред Центризбиркома уточнил, что речь идет и о числе сообщений о нарушениях избирательного законодательства, и фейков в СМИ и соцсетях. "А общероссийское голосование - там такого индивидуализма, борьбы друг против друга нет", - пояснил он.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.