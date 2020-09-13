ЦИК не выявил серьезных нарушений в ходе единого дня голосования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. ЦИК России пока не выявил серьезных нарушений в ходе единого дня голосования, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Об этом в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

"Пока нет, не выявлено", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Там, где выявляются нарушения серьезные, если они есть, результаты голосования и досрочного, и в целом по участкам, будут отменяться. Это обычная практика", - заверил Булаев.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.