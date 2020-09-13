Игорь Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам обработки 0,93% протоколов лидирует на выборах главы региона с результатом 61,44% голосов. Данные приведены на информационном табло Центральной избирательной комиссии РФ.

"Кобзев Игорь Иванович - 61,44%", - указано на табло.

На втором месте с результатом 18,33% коммунист, депутат Государственной думы Михаил Щапов, на третьем - кандидат от ЛДПР Андрей Духовников, у него 6,56%, далее идут Геннадий Щадов от КПСС - 5,44% и Лариса Егорова от "Справедливой России" - 5,22%.

Согласно материалам экзитпола, имеющимся в распоряжении ТАСС, за Кобзева проголосовали 63,6% ответивших на вопрос интервьюеров, за кандидата от КПРФ Михаила Щапова - 23,7%. Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 50% голосов избирателей.

Кобзев участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

Кобзев родился в 1966 году в Воронеже. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, в 2001 году - Воронежский государственный университет, в 2006 году - Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году - Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. 12 декабря 2019 года президент РФ назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области в связи с отставкой коммуниста Сергея Левченко. До этого Кобзев занимал пост заместителя главы МЧС России. Женат, воспитывает четверых детей.

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