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Единый день голосования - 2020
Обновлено 

Ростислав Гольдштейн набирает 83,31% на выборах главы ЕАО

Обработано 75,54% протоколов
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн Александр Музыка/ТАСС
Описание
Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн
© Александр Музыка/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия") набирает 83,31% голосов после обработки 75,54% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ в воскресенье.

На втором месте кандидат от "Справедливой России" Владимир Дудин с 6,88%, на третьем - Александр Крупский от КПСС с 4,03%.

Кандидат от партии "Родина" Борис Тихонов набирает 2,19%, Роман Куземский от "Патриотов России" - 1,29%.

При этом для победы на выборах кандидату нужно заручиться поддержкой 50% плюс одного голоса избирателей.

12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Александра Левинталя, назначив врио руководителя региона члена Совета Федерации от ЕАО Ростислава Гольдштейна.

В новость внесены изменения (17:24 мск) - обновляются данные об обработке протоколов.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьЕдиный день голосования - 2020
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