На одном из участков в Саратовской области аннулировали бюллетени досрочного голосования

ТАСС, 13 сентября. Окружная избирательная комиссия признала незаконным решение участковой избирательной комиссии № 1894 Саратовской области о несвоевременном вскрытии конвертов с бюллетенями досрочного голосования на довыборах в Саратовскую областную Думу. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье заместитель председателя Избирательной комиссии Саратовской области Татьяна Комольцева.

"На избирательном участке № 1894 были вскрыты сейф-пакеты по решению участковой избирательной комиссии, чтобы осуществить пересчет с целью сверки данных. Данное решение незаконно, потому что сейф-пакеты вскрываются исключительно при подсчете голосов 13 сентября после 20:00. По жалобе члена комиссии с правом совещательного голоса окружная избирательная комиссия приняла решение аннулировать данное незаконное решение участковой комиссии и признать бюллетени, которые содержаться во вскрытых сейф-пакетах, недействительными", - сказала она.

По данным облизбиркома, в настоящее время на участке продолжается голосование. После его завершения и подсчета голосов бюллетени из сейф-пакетов будут помечены как недействительные и не будут учитываться. Комольцева уточнила, что во вскрытых сейф-пакетах хранились бюллетени проголосовавших 11 и 12 сентября.

В Единый день голосования в Саратовской области проходят дополнительные выборы в Саратовскую областную Думу шестого созыва по Волжскому, Ленинскому и Балашовскому одномандатным избирательным округам, довыборам в Саратовскую городскую Думу и выборы в представительные органы городских и сельских поселений в Аткарском, Краснокутском, Пугачевском, Балашовском, Краснопартизанском, Марксовском и Романовском муниципальных районах. Всего по области подлежат замещению 17 депутатских мандатов, в том числе 3 мандата депутата Саратовской областной Думы, 4 мандата Саратовской городской Думы.