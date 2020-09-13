Завершилось голосование на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири

ТАСС, 13 сентября. Выборы, которые проходят в России в рамках единого дня голосования, завершились на Дальнем Востоке и Восточной Сибири. На губернаторских выборах там, по предварительным данным, лидируют временно исполняющие обязанности глав регионов.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов после обработки свыше 90% протоколов набирает 80,71% голосов, а его ближайший преследователь, кандидат от ЛДПР Валерий Калашников - примерно 6,7%.

В Еврейской автономной области, где зарегистрирован один из самых высоких показателей явки, уверенно лидирует врио главы региона Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"): по итогам обработки более 75% протоколов он получает свыше 83% голосов, а кандидат от "Справедливой России" Владимир Дудин - только 6,9%.

В Иркутской области, по первым данным, поддержкой большинства избирателей также заручился врио губернатора - Игорь Кобзев. По данным после обработки порядка 10,5% протоколов, он набирает 60,75% голосов. У депутата Госдумы, члена КПРФ Михаила Щапова - почти 26,5%.

В Магаданской области на выборах в региональный парламент и думу областного центра, по предварительным данным, побеждает "Единая Россия".

Явка

На Камчатке, по данным краевого избиркома на 18:00 по местному времени (09:00 мск), явка с учетом двух дней досрочного голосования превысила 35%. На прошлых губернаторских выборах в общей сложности проголосовали менее 32% избирателей.

В Иркутской области за два часа до закрытия участков зафиксировали явку на уровне 30%. Итоговая явка в регионе пять лет назад была немного меньше.

В Еврейской автономной области избиратели оказались гораздо активнее - по состоянию на 18:00 (11:00 мск) проголосовали 70,5%. Это более чем вдвое превысило показатели прошлых выборов главы региона к тому же времени.

На Урале и западнее, где голосование еще идет, эксперты отмечают высокую явку в целом ряде регионов. Высокую активность проявляют жители Татарстана и Тамбовской области, в Чувашии по состоянию на 16:00 мск проголосовали 47% избирателей. Закон не предусматривает порога явки, при котором выборы признают состоявшимися, но специалисты традиционно рассматривают явку как один из главных показателей политической активности населения.

Без серьезных нарушений

Пока выборы проходят без сообщений о серьезных нарушениях. По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александра Брода, пока "серьезных нарушений не зафиксировали", хотя "были проблемные сообщения". В частности, итоги голосования аннулировали на одном из участков в городе Гуково Ростовской области, "где был вброс", рассказал он журналистам.

В пресс-службе Общественной палаты РФ отметили, что на горячую линию в единый день голосования поступает "беспрецедентно малое количество звонков" о нарушениях на участках.

Вместе с тем специалисты фиксируют увеличение объема фейков о ходе голосования. Как отметил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, "иногда это происходит случайно, из-за того, что люди не понимают, что происходит".

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в беседе с корреспондентом ТАСС объяснил рост количества фейков большим количеством кандидатов и политических партий, участвующих в выборах. "Их десятки тысяч. И у каждого есть свои амбиции, свой взгляд на происходящие события. Есть интерес, мотивация победить во что бы то ни стало", - сказал он.