Аппарат Москальковой получил меньше жалоб на выборы, чем в прошлом году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ за время избирательной кампании получил около 30 жалоб, это меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщила в воскресенье российский омбудсмен Татьяна Москалькова на совещании, посвященном мониторингу обеспечения избирательных прав граждан.

"В течение месяца мониторим ситуацию с соблюдением избирательных прав, у нас активно работает горячая линия. <...> Нам поступило около 30 жалоб на горячую линию и по почте, это по сравнению с прошлым годом меньшая цифра", - проинформировала она.

Москалькова уточнила, что в воскресенье посетила ряд избирательных участков в Подольском районе Московской области, где в том числе беседовала с наблюдателями и сотрудниками, осуществляющими охрану общественного порядка.

В 83 регионах РФ 13 сентября проходит единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) проходят довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.