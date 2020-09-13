Памфилова попросила решительно признавать бюллетени недействительными в случае нарушений

"Я прошу всех коллег решительно, если не дай бог видите какие-то нарушения, не сомневайтесь - отменяйте и все, признавайте бюллетени недействительными. Никаких сомнительных побед нам не надо", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Памфилова также заявила, что наблюдатели должны следить за соблюдением порядка на голосовании, а не устраивать провокации на избирательных участках.

Член ЦИК Александр Клюкин ранее сообщил, что комиссия провела видео-конференц-связь с Нижним Новгородом, в ходе которой председатель местного избиркома "не смогла рассказать, как у них проходит голосование, и заплакала". Поводом для этого якобы стало поведение наблюдателей на участках.

"Я слышала у себя из кабинета [об этой ситуации]. В части регионов - их немного, но они есть - некоторые наблюдатели решили, что они истина в последней инстанции и могут вести себя откровенно по-хамски, срывая работу комиссии. Нам нужны наблюдатели, а не устроители провокаций", - сказала Памфилова.