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Единый день голосования - 2020
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Памфилова попросила решительно признавать бюллетени недействительными в случае нарушений

Глава ЦИК заявила, что никаких сомнительных побед на выборах не нужно

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК России Элла Памфилова просит избиркомы решительно признавать бюллетени для голосования недействительными и отменять результаты в случае выявления нарушений в ходе единого дня голосования.

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"Я прошу всех коллег решительно, если не дай бог видите какие-то нарушения, не сомневайтесь - отменяйте и все, признавайте бюллетени недействительными. Никаких сомнительных побед нам не надо", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

Памфилова также заявила, что наблюдатели должны следить за соблюдением порядка на голосовании, а не устраивать провокации на избирательных участках.

Член ЦИК Александр Клюкин ранее сообщил, что комиссия провела видео-конференц-связь с Нижним Новгородом, в ходе которой председатель местного избиркома "не смогла рассказать, как у них проходит голосование, и заплакала". Поводом для этого якобы стало поведение наблюдателей на участках.

"Я слышала у себя из кабинета [об этой ситуации]. В части регионов - их немного, но они есть - некоторые наблюдатели решили, что они истина в последней инстанции и могут вести себя откровенно по-хамски, срывая работу комиссии. Нам нужны наблюдатели, а не устроители провокаций", - сказала Памфилова.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2020
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