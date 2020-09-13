Москалькова и Памфилова призвали к законодательным мерам по борьбе с "партиями-спойлерами"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и председатель ЦИК России Элла Памфилова призвали в воскресенье внести законодательные изменения, направленные на борьбу с "партиями-спойлерами".

"Новые партии, так называемые двойники, спойлеры, путают людей. И люди никак не поймут, все-таки за кандидата от какой партии они голосуют. И мне кажется, что это очень серьезная системная проблема, которую нужно выправлять с помощью внесения изменений в действующее законодательство", - сказала Москалькова в информационном центре ЦИК.

Памфилова в свою очередь назвала использование таких политических сил "грязной технологией". "Даже не просто партии-двойники, но и однофамильцы. Я считаю, что это очень дискредитирует избирательный процесс. И я думаю, что законодателям надо подумать об этом", - заявила глава Центризбиркома.

Она обратила внимание участников избирательного процесса на их роль в формировании имиджа страны и противостоянии разного рода провокациям. Памфилова отметила, что "провокации [на выборах] провокациям рознь, провокаторы - это часто наемники, которые исполняют волю тех, кто ими двигает, кто за это платит".

Она напомнила, что наибольшее число скандалов и нарушений приходится на уровень муниципальных выборов. "Вот там точно не надо ссылаться на разного рода иностранные разведки, просто посмотрите на местного братка", - констатировала глава ЦИК. Однако, продолжила она, "чем масштабнее выборы, тем больше интересантов, чтобы дискредитировать этот процесс".

"Насчет имиджа страны. Он во многом в наших с вами руках, вот как мы с вами будем честно отрабатывать, в первую очередь, от этого будет зависеть [имидж РФ]", - убеждена Памфилова, В этом контексте она выразила мнение, что представители избирательной системы "гораздо лучше научились отражать разного рода провокации".

Единый день голосования проходит конкурентно и максимально открыто, заявила Памфилова. "Конкурентны вполне. Беспрецедентно малое число отказов - в общей сложности менее 5%-4,8%. Среди партий вообще, пытались принять участие 36 партий, среди них еще ниже процент отказов - всего 3%... Именно это создало конкурентную среду. И с другой стороны - максимальная открытость. Мы абсолютно прозрачны", - сказала Памфилова, упомянув об использовании новых избирательных технологий, в частности дистанционного электронного голосования.