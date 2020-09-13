Дмитрий Махонин набирает 87,4% на выборах главы Пермского края

Кандидат КПРФ Ксения Айтакова набрала 5,89% голосов, Олег Постников от ЛДПР - 3,27%, Евгений Козлов от партии "Патриоты России" - 1,64% голосов избирателей.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос. Голосование на выборах главы Пермского края проходило 11-13 сентября. На пост претендуют действующий врио главы региона Дмитрий Махонин как самовыдвиженец, Евгений Козлов, выдвинутый партией "Патриоты России", Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ.

Досрочные выборы главы Прикамья были назначены после того как 6 февраля 2020 года, согласно указу президента России Махонин стал врио губернатора региона, сменив Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России. Также в Пермском крае прошли довыборы депутатов Законодательного собрания региона по трем округам и более 20 выборов депутатов представительных органов муниципальных образований. По данным Единого портала избирательных комиссий Пермского края, на 18:00 (16:00 мск) явка на выборы в регионе составила 33,53%, свои голоса отдали почти 675 тыс. человек.