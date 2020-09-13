Турчак заявил, что "Единая Россия" одерживает убедительную победу на проходящих выборах

"Могу с уверенностью сказать, что "Единая Россия" одерживает в этом избирательном цикле убедительную победу, прежде всего я хотел сказать слова благодарности нашим избирателям за поддержку, за доверие и интерес к выборам в целом", - сказал Турчак в ходе экспертного обсуждения первых итогов выборов.

По его словам, высоким результатам способствовало то, что партия была "единственной политической силой, которая в период пандемии не спряталась, а пошла к своему избирателю именно в самый непростой период времени". Единороссы развернули сеть волонтерских центров и оказывали помощь и населению, и медикам, добавил он.

Турчак считает, что качество кандидатов, которые были подобраны в рамках так называемого умного голосования, оставляло желать лучшего. "Качество кандидатов, которые были подобраны для этой технологии ("умного голосования" - прим. ТАСС) - оно объективно оставляло желать лучшего. Люди голосуют сердцем и умом. Когда они видят статистов, за которых предлагают отдавать голоса, конечно, человек, разумно делающий свой выбор, свой голос (за такого кандидата - прим. ТАСС) никогда не отдаст", - сказал Турчак.

В свою очередь замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов отметил, что, если у кандидата есть энергия и он был в самой гуще событий, "никакое умное или безумное голосование никогда не сломает матрицу выбора тех избирателей, которые видят кандидата на конкретной территории".