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Единый день голосования - 2020

Глава ВЦИОМ: из-за потрясений 2020 года избиратели ждут стабильности и спокойствия

По словам Валерия Федорова, в текущем году большинству россиян "было не до политики"
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров Михаил Почуев/ТАСС
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Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Избиратели после потрясений первой половины 2020 года ждут стабильности и спокойствия, доверяя проверенным кандидатам, надежды на новые силы почти нет. Об этом в воскресенье в ходе онлайн-марафона "Ночь выборов" заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

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По его словам, в текущем году большинству россиян "было не до политики" из-за пандемии коронавируса и возникших в связи с этим финансовых сложностей. "Конечно, в такой ситуации доминирует желание сохранить то, что есть, по возможности это укрепить, стабилизировать ситуацию, пусть даже она им не слишком нравится, чем что-то поменять", - сказал глава ВЦИОМ.

"Надежды на то, что откуда ни возьмись какие-то новые силы придут и нас спасут, вытащат к свободе и свету, такой наивной надежды у огромного большинства наших соотечественников не наблюдается", - продолжил Федоров. По его словам, в регионах побеждают те кандидаты, кто эффективнее сработал в период пандемии. Федоров заметил, что конкурентам-новичкам в этой ситуации "нужно быть открытыми, не бояться общаться с людьми".

"Запрос на перемены, безусловно, тоже присутствует, он достаточно широкий. Да, он уступает по массовости запросу на стабильность, но он тоже существует", - заметил глава ВЦИОМ.

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РоссияЕдиный день голосования - 2020
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