Избирком Архангельской области проводит проверку по жалобам о нарушениях на выборах

АРХАНГЕЛЬСК, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Архангельской области проводит проверку по четырем жалобам о нарушениях на выборах, сообщил в воскресенье ТАСС председатель облизбиркома Андрей Контиевский.

Как в России проходит единый день голосования. Онлайн

В Архангельской области и Ненецком автономном округе проходят выборы главы Архангельской области. НАО территориально входит в состав Архангельской области, поэтому его жители принимают участие в выборах главы Поморья. Губернатору для победы в первом туре нужно набрать 50% плюс один голос.

Сейчас пост врио главы области занимает Александр Цыбульский, он был назначен 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.

Зарегистрировано шесть кандидатов на пост главы региона: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости.