В Тамбовской области аннулировали бюллетени из-за нарушения процедуры подсчета

ТАМБОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Несколько избирательных бюллетеней аннулировали в Тамбовской области из-за нарушений процедуры подсчета голосов. Тем не менее этот факт не повлияет на общие результаты голосования, сообщил ТАСС в воскресенье председатель избирательной комиссии региона Андрей Офицеров.

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"Что касается нарушений, то у нас есть один прецедент, когда вчера в ходе подсчета голосов комиссия на одном из участков вскрыла сейф-пакет, не посоветовавшись с вышестоящими комиссиями, чем нарушила процедуру. В результате мы вынуждены были признать эти бюллетени недействительными", - сказал собеседник агентства.

Каких-либо других нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, по словам Офицерова, избирком не зарегистрировал.

Раннее председатель ЦИК России Элла Памфилова попросила избиркомы решительно признавать бюллетени для голосования недействительными и отменять результаты в случае выявления нарушений в ходе единого дня голосования.

По данным тамбовского избиркома, явка на выборах главы Тамбовской области на 18:00 мск составила 61,96%. На должность главы администрации Тамбовской области претендуют пять кандидатов: действующий губернатор Александр Никитин ("Единая Россия"), Игорь Телегин (ЛДПР), Павел Плотников ("Справедливая Россия"), Андрей Жидков (КПРФ), Сергей Клишин ("Казачья партия").

За 202 депутатских мандата представительных органов местного самоуправления борются 805 кандидатов. На 36 депутатских мандатов Тамбовской городской думы седьмого созыва претендуют 372 кандидата от шести политических партий.