Участки для голосования закрылись в Центральной России и нескольких регионах Поволжья

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Голосование, впервые проходившее в трехдневном формате, завершилось в 20:00 мск в регионах Центрального федерального округа и ряде субъектов Поволжья. По мнению экспертов, "развернутые" выборы положительно сказались на явке и разгрузили потоки избирателей.
ЦФО выбирает губернаторов
В Центральном федеральном округе, где сегодня самое пристальное внимание приковано к выборам глав пяти субъектов, Единый день голосования в целом прошел спокойно. Серьезных нарушений не отмечено в Калужской области, где одновременно проходят выборы губернатора, депутатов областного законодательного собрания, городской думы Калуги и органов местного самоуправления. Как сообщила ТАСС секретарь избирательной комиссии области Ирина Алехина, трехдневный формат голосования увеличил нагрузку на членов избирательных комиссий, но оказался удобным для жителей.
"Это разгружает потоки избирателей, сокращает число контактов. Это безопаснее. Для голосования на дому удобнее - не в один день члены комиссий объезжают всех избирателей, а распределяют на три дня", - сказала она.
Тамбовская область весь день находилась в числе лидеров по явке избирателей - к 18:00 она составила 61,96%. Для сравнения, итоговая явка на выборах главы региона 2015 года составила 57,77%. Как рассказал ТАСС председатель избирательной комиссии региона Андрей Офицеров, подобного показателя также удалось достичь за счет досрочного голосования, которое было организовано как на участках, так и на придомовых территориях. В частности, в Тамбове избирком оборудовал сразу 80 мест для волеизъявления жителей вне помещений УИК, всего в течение всех трех дней в области работало 902 избирательных участка, на 242 из них установлены камеры видеонаблюдения.
В Костромской области голосование завершилось в рамках 108 избирательных кампаний, в том числе на выборах губернатора, депутатов Костромской областной думы и гордумы, при этом явка на 18:00 составила 30,04%. В Брянской области для того, чтобы привлечь на губернаторские выборы как можно больше избирателей, волонтеры помогали добраться до избирательных участков людям с ограниченными возможностями здоровья, а также присматривали на улицах за домашними питомцами избирателей.
В Смоленской области, где выбирали губернатора, параллельно проходило еще 97 избирательных кампаний по выборам депутатов Смоленского горсовета, представительных органов в муниципальных образованиях. Всего работали 789 участковых избирательных комиссий, за прозрачностью и чистотой выборов следил масштабный корпус наблюдателей, в том числе 792 наблюдателя от региональной Общественной палаты.
Голосование за глав в Поволжье
Голосование также завершилось в регионах Поволжья. В Татарстане, где выбирают президента республики, работали 2 807 избирательных участков, явка на выборы по данным на 15:00 составила 68,84%, и этот показатель был ожидаем, считает президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Я думаю, что в целом [прогнозы] оправдываются, мы видим такую вполне ожидаемую явку [на выборах в Татарстане] без каких-то фантастических отклонений в ту или иную сторону", - сообщил он журналистам.
В Пензенской области по состоянию на 15:00 проголосовали более 50% избирателей. Кроме того, завершилось голосование по дополнительным выборам депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу - депутатский мандат в нижней палате парламента стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.
Все избирательные участки в 20:00 мск закрылись в Чувашии, где сегодня выбирали главу республики. Как сообщил в воскресенье на конференции в Едином информационном центре председатель ЦИК республики Александр Цветков, подтвержденных случаев подкупа избирателей ни на одном из 1 168 участков на выборах главы Чувашии на данный момент не выявлено, но при этом поступило много сигналов о нарушениях, которые сейчас проверяются правоохранительными органами.
Другие выборы
С инцидента начался день голосования в Воронежской области, где сегодня проходит 461 избирательная кампания, в том числе выборы депутатов областной думы седьмого созыва и Воронежской городской думы. Около 03:10 мск загорелся и к 6:00 полностью сгорел избирательный участок №0808, располагавшийся в здании клуба совхоза "Воробьевский" в Воробьевском районе. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки в здании 1932 года постройки, в котором не было ремонта с 1980 года. В огне сгорело все, от бюллетеней до печати участковой избирательной комиссии, в срочном порядке открыли участок в соседней школе, обеспечив его из резерва бюллетенями, кабинами для голосования, ящиками, масками и всем необходимым. Новый участок открыли в 09:00 мск, поэтому он и работать будет на 1 час дольше, до 21:00 мск.
В Рязанской области голосование за кандидатов в депутаты областной думы также в целом проходит спокойно. При этом, как сообщили ТАСС в облизбиркоме, для проверки в правоохранительные органы была направлена информация о возможном подкупе избирателей представителями одного из кандидатов.
В ходе голосования по довыборам депутата Госдумы в Курской области впервые использовали дистанционные технологии. В дни досрочного голосования, как отметила председатель облизбиркома Галина Заика, проголосовали 27,5% избирателей, более 13 тыс. человек воспользовались возможностью проголосовать дистанционно. Позитивно восприняли новый формат голосования и в Белгородской области, где благодаря досрочному волеизъявлению многие люди смогли освободить воскресенье для личных дел.
На территории Ярославской области состоялось голосование в ходе 24 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата Госдумы РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу округ № 194. Голосование завершилось на более чем 400 участках. Также завершилось дистанционное электронное голосование на довыборах, оно проводилось на специализированном портале http://vybory.gov.ru.
Также завершились выборы в Нижегородской области, где выбирали городские думы Нижнего Новгорода, Арзамаса и других городов. В Ульяновской области в 20:00 по местному времени (19:00 мск) закрылись 260 избирательных участков - на выборах депутатов Ульяновской городской думы шестого созыва. На 104 из них использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБ-2017. Также завершены выборы в Саратовскую областную думу шестого созыва по трем одномандатным избирательным округам, довыборам в Саратовскую городскую думу и выборы в представительные органы городских и сельских поселений в нескольких районах.