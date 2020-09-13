Участки для голосования закрылись в Центральной России и нескольких регионах Поволжья

В Центральном федеральном округе, где сегодня самое пристальное внимание приковано к выборам глав пяти субъектов, Единый день голосования в целом прошел спокойно. Серьезных нарушений не отмечено в Калужской области, где одновременно проходят выборы губернатора, депутатов областного законодательного собрания, городской думы Калуги и органов местного самоуправления. Как сообщила ТАСС секретарь избирательной комиссии области Ирина Алехина, трехдневный формат голосования увеличил нагрузку на членов избирательных комиссий, но оказался удобным для жителей.

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Голосование, впервые проходившее в трехдневном формате, завершилось в 20:00 мск в регионах Центрального федерального округа и ряде субъектов Поволжья. По мнению экспертов, "развернутые" выборы положительно сказались на явке и разгрузили потоки избирателей.

"Это разгружает потоки избирателей, сокращает число контактов. Это безопаснее. Для голосования на дому удобнее - не в один день члены комиссий объезжают всех избирателей, а распределяют на три дня", - сказала она.

Тамбовская область весь день находилась в числе лидеров по явке избирателей - к 18:00 она составила 61,96%. Для сравнения, итоговая явка на выборах главы региона 2015 года составила 57,77%. Как рассказал ТАСС председатель избирательной комиссии региона Андрей Офицеров, подобного показателя также удалось достичь за счет досрочного голосования, которое было организовано как на участках, так и на придомовых территориях. В частности, в Тамбове избирком оборудовал сразу 80 мест для волеизъявления жителей вне помещений УИК, всего в течение всех трех дней в области работало 902 избирательных участка, на 242 из них установлены камеры видеонаблюдения.

В Костромской области голосование завершилось в рамках 108 избирательных кампаний, в том числе на выборах губернатора, депутатов Костромской областной думы и гордумы, при этом явка на 18:00 составила 30,04%. В Брянской области для того, чтобы привлечь на губернаторские выборы как можно больше избирателей, волонтеры помогали добраться до избирательных участков людям с ограниченными возможностями здоровья, а также присматривали на улицах за домашними питомцами избирателей.

В Смоленской области, где выбирали губернатора, параллельно проходило еще 97 избирательных кампаний по выборам депутатов Смоленского горсовета, представительных органов в муниципальных образованиях. Всего работали 789 участковых избирательных комиссий, за прозрачностью и чистотой выборов следил масштабный корпус наблюдателей, в том числе 792 наблюдателя от региональной Общественной палаты.

Голосование за глав в Поволжье

Голосование также завершилось в регионах Поволжья. В Татарстане, где выбирают президента республики, работали 2 807 избирательных участков, явка на выборы по данным на 15:00 составила 68,84%, и этот показатель был ожидаем, считает президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Я думаю, что в целом [прогнозы] оправдываются, мы видим такую вполне ожидаемую явку [на выборах в Татарстане] без каких-то фантастических отклонений в ту или иную сторону", - сообщил он журналистам.

В Пензенской области по состоянию на 15:00 проголосовали более 50% избирателей. Кроме того, завершилось голосование по дополнительным выборам депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу - депутатский мандат в нижней палате парламента стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

Все избирательные участки в 20:00 мск закрылись в Чувашии, где сегодня выбирали главу республики. Как сообщил в воскресенье на конференции в Едином информационном центре председатель ЦИК республики Александр Цветков, подтвержденных случаев подкупа избирателей ни на одном из 1 168 участков на выборах главы Чувашии на данный момент не выявлено, но при этом поступило много сигналов о нарушениях, которые сейчас проверяются правоохранительными органами.

Другие выборы

С инцидента начался день голосования в Воронежской области, где сегодня проходит 461 избирательная кампания, в том числе выборы депутатов областной думы седьмого созыва и Воронежской городской думы. Около 03:10 мск загорелся и к 6:00 полностью сгорел избирательный участок №0808, располагавшийся в здании клуба совхоза "Воробьевский" в Воробьевском районе. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки в здании 1932 года постройки, в котором не было ремонта с 1980 года. В огне сгорело все, от бюллетеней до печати участковой избирательной комиссии, в срочном порядке открыли участок в соседней школе, обеспечив его из резерва бюллетенями, кабинами для голосования, ящиками, масками и всем необходимым. Новый участок открыли в 09:00 мск, поэтому он и работать будет на 1 час дольше, до 21:00 мск.

В Рязанской области голосование за кандидатов в депутаты областной думы также в целом проходит спокойно. При этом, как сообщили ТАСС в облизбиркоме, для проверки в правоохранительные органы была направлена информация о возможном подкупе избирателей представителями одного из кандидатов.

В ходе голосования по довыборам депутата Госдумы в Курской области впервые использовали дистанционные технологии. В дни досрочного голосования, как отметила председатель облизбиркома Галина Заика, проголосовали 27,5% избирателей, более 13 тыс. человек воспользовались возможностью проголосовать дистанционно. Позитивно восприняли новый формат голосования и в Белгородской области, где благодаря досрочному волеизъявлению многие люди смогли освободить воскресенье для личных дел.

На территории Ярославской области состоялось голосование в ходе 24 избирательных кампаний, в том числе дополнительные выборы депутата Госдумы РФ седьмого созыва по одномандатному избирательному округу округ № 194. Голосование завершилось на более чем 400 участках. Также завершилось дистанционное электронное голосование на довыборах, оно проводилось на специализированном портале http://vybory.gov.ru.

Также завершились выборы в Нижегородской области, где выбирали городские думы Нижнего Новгорода, Арзамаса и других городов. В Ульяновской области в 20:00 по местному времени (19:00 мск) закрылись 260 избирательных участков - на выборах депутатов Ульяновской городской думы шестого созыва. На 104 из них использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБ-2017. Также завершены выборы в Саратовскую областную думу шестого созыва по трем одномандатным избирательным округам, довыборам в Саратовскую городскую думу и выборы в представительные органы городских и сельских поселений в нескольких районах.