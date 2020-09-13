Голосование на выборах завершилось на Северном Кавказе и Юге России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах завершилось в 20:00 мск в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, где выбирают глав трех регионов, а также депутатов региональных парламентов и руководителей крупных городов. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

Выборы глав регионов в этом году проходят в Краснодарском крае, Ростовской области и Севастополе, впервые голосование проходило в течение трех дней. Избиратели в этих регионах показали высокую активность - так, по данным региональных избирательных комиссий на Кубани явка на 18:00 составила более 62% , в Ростовской области - 39,5%. В Севастополе по состоянию на 15:00 проголосовали 44,28% избирателей.

Высокая явка на выборах глав регионов отмечалась на протяжении всех трех дней голосования. Так, на Кубани, где на пост губернатора претендуют пять кандидатов, за первые два дня проголосовали 46,28% избирателей, что оказалось больше итоговой явки на губернаторских в крае в 2015 году (46,04%). К полудню в воскресенье в крае проголосовали уже более половины избирателей - 53,16%.

В Севастополе, где одновременно с выборами губернатора проходят довыборы в заксобрание города, а также муниципальные кампании, явка избирателей превысила итоговый результат прошлых выборов главы города к 10:00 воскресенья - к этому часу проголосовали более 35% избирателей (итоговая явка на предыдущих выборах 2017 года - 34,2%). На выборы губернатора в Севастополе зарегистрированы шесть кандидатов.

В Ростовской области, где на пост губернатора претендуют пять кандидатов, в первый день голосования на участки пришли более 13% избирателей, к 12:00 воскресенья явка составила 30,81% (в 2015 году итоговая явка - более 48%).

Без значимых нарушений

По данным региональных избиркомов, значимых нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зафиксировано ни в одном из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Отсутствие серьезных нарушений подтверждают и избиратели. Так, по словам председатель Общественной палаты Краснодарского края Любови Поповой, на избирательных участках были зафиксированы только "технические ошибки в работе избирательных участковых комиссий, не влияющие на результаты голосования".

Из-за нарушения процедуры голосования 11 сентября в крае были аннулированы бюллетени с избирательного участка № 3708 в Новороссийске (Краснодарский край). По словам главы краевого избиркома Алексея Черненко, эти бюллетени признаны недействительными и не будут учитываться при общем подсчете голосов. Признаны недействительными и бюллетени на избирательном участке №539 в городе Гуково Ростовской области, где в первый в первый день голосования поступила жалоба на нарушение процедуры. По данным регионального избиркома, в субботу работа участка возобновилась в штатном режиме.

Не зафиксировано нарушений в Ставропольском крае, где в единый день голосования проходят дополнительные выборы четырех депутатов краевого парламента, а также выборы в органы местного самоуправления. Как отметил председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов, выборы в регионе прошли в штатном режиме.

В ряде регионов в воскресенье прошли десятки местных выборов. В Краснодаре, Сочи, Астрахани, Ростове-на-Дону, Ессентуках и Минеральных Водах избирают очередной состав городских дум, в Ингушетии проходят выборы в горсовет города Сунжы. В Калмыкии в воскресенье выбирали депутатов представительных органов муниципальных образований в 125 муниципалитетах. Как сообщил ТАСС председатель республиканского избиркома Александр Дикалов, явка в среднем по республике на 18:00 составила 35%. Пятьдесят четыре муниципальные избирательные кампании прошли в Волгоградской области, в Адыгее дополнительно выбирали четырех депутатов Совета народных депутатов в двух муниципальных образованиях - городе Адыгейске и Майкопском районе.

В Карачаево-Черкесии муниципальные выборы прошли в городе Карачаевске, а также в 47 городских и сельских поселениях во всех районах республики. Одни из самых многочисленных выборов состоялись в Дагестане - голосование на выборах в органы местного самоуправления прошло в трех районах Махачкалы, а также 38 районах республики и пяти городских округах - Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, Кизляре, Южно-Сухокумске. В общей сложности в Дагестане по итогам выборов предстоит распределить более 6 тыс. мандатов.