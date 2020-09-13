Конкурентно и максимально открыто. Единый день голосования завершился почти по всей России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки закрылись в воскресенье вечером почти на всей территории России, где в рамках единого дня голосования проходили прямые выборы 18 глав регионов и депутатов 11 законодательных собраний, а также довыборы четырех депутатов Государственной думы.

Как в России проходит единый день голосования. Онлайн

Голосование, которое в этом году впервые растянулось на три дня, прошло спокойно, без серьезных нарушений. В частности, об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, сообщил первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, который, однако, отметил "массированные вбросы" ложной информации для последующей раскрутки в соцсетях и средствах массовой информации.

Глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что в этот раз рассмотрения Центральной избирательной комиссии потребовало "беспрецедентно малое" количество жалоб. При этом, подчеркнула она, выборы отличаются высоким уровнем конкуренции и максимальной открытостью.

Известные на данный момент результаты голосования по большей части сложно назвать неожиданными: в большинстве регионов убедительную победу одерживают врио губернаторов, а на выборах в областные парламенты лидирует "Единая Россия".

Явка

Явка в большинстве регионов, где выбирали губернаторов, осталась примерно на уровне прошлых выборов.

Есть и исключения - так, в Краснодарском крае по состоянию на 18:00 мск проголосовали 62,65% избирателей, притом что на прошлых выборах главы региона итоговая явка составила только 46,04%. Председатель регионального избиркома Алексей Черненко связал это с тем, что жители края могли отдать свой голос досрочно, а потом уехать на выходные.

Несколько меньшая активность избирателей фиксируется в немногих регионах, например Республике Коми и Пермском крае.

Первые результаты

Временно исполняющие обязанности губернаторов Камчатского края и Еврейской автономной области Владимир Солодов и Ростислав Гольдштейн одержали убедительную победу: после обработки более 90% протоколов первый набирает 80,71% голосов, второй - 82,84%.

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев, как и предсказывали экзитполы, также побеждает уже в первом туре. По итогам обработки примерно половины протоколов он получает 60,65% голосов, тогда как его основной конкурент, представитель КПРФ Михаил Щапов - 26,57%.

В Пермском крае первые результаты также свидетельствуют о победе действующего врио губернатора Дмитрия Махонина, который набирает 76,48% голосов.

В Новосибирской области, где выбирали депутатов регионального парламента, с 38,53% лидирует "Единая Россия", на втором и третьем местах находятся КПРФ и ЛДПР, у которых 21,2% и 11,27% соответственно. Четвертое место заняла партия "Новые люди", которая получает поддержку 8,42% проголосовавших избирателей. Преодоление пятипроцентного барьера позволит ей принять участие в выборах в Госдуму без сбора подписей.

На выборах челябинского Заксобрания, согласно первым данным ЦИК, пятипроцентный барьер преодолевает партия "Зеленая альтернатива", у которой 5,15% голосов. "Единая Россия" лидирует с 50,08%, следом идут "Справедливая Россия" с 12,94% и КПРФ с 10,29%.