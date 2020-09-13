В СПЧ считают, что наблюдателям на выборах надо переходить на "профессиональные рельсы"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Институт наблюдателей нуждается в "переходе на профессиональные рельсы", так как отстает от темпов развития избирательной системы РФ. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов в ходе всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов - 2020" в воскресенье.

"Институт наблюдения сегодня отстает и пробуксовывает относительно темпов развития нашей избирательной системы. Мы переходим сегодня на цифровые технологии, автоматизацию… Есть необходимость, соответственно, переходить на профессиональные рельсы институту наблюдения", - отметил Борисов.

Так, например, можно было бы рассмотреть возможность создания "нейронных сетей, которые позволяли бы анализировать информационный трафик, с видеоканалом". "Мы говорим, что на каждый сейф с бюллетенями, которые хранятся при многодневном голосовании, охранника не посадишь - но это могли бы спокойно выполнять видеокамеры, которые должны направляться на сейф и так обеспечивать хранение", - предложил Борисов.

Кроме того, уверен он, "необходимо создавать какие-то определенные для наблюдателей дата-центры", чтобы четко регистрировать отсутствие так называемых каруселей. "Речь идет не о том, что мы сегодня должны бегать и ловить их, этим должна заниматься техника, что вполне допустимо и вполне возможно", - считает Борисов.

По его словам, в ходе проведения текущего единого дня голосования не было обнаружено "каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования". "Есть проблемы, но, как мы считаем, речь идет о повышении правовой культуры и профессионализма организаторов выборов", - уверен Борисов. В частности, подчеркивает он, учителям и педагогам зачастую тяжело совмещать свою профессиональную деятельность с функционалом, который вкладывается в систему организации избирательного процесса.

Всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов - 2020" проходит в единый день голосования под лозунгом "Большие выборы близко". В 83 регионах РФ 13 сентября проходит единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) проходят довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц.