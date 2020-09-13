{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования - 2020

В СПЧ считают, что наблюдателям на выборах надо переходить на "профессиональные рельсы"

Институт наблюдателей отстает от темпов развития избирательной системы, считает руководитель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Институт наблюдателей нуждается в "переходе на профессиональные рельсы", так как отстает от темпов развития избирательной системы РФ. Такое мнение высказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов в ходе всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов - 2020" в воскресенье.

На эту тему
Как в России проходит единый день голосования. Онлайн

"Институт наблюдения сегодня отстает и пробуксовывает относительно темпов развития нашей избирательной системы. Мы переходим сегодня на цифровые технологии, автоматизацию… Есть необходимость, соответственно, переходить на профессиональные рельсы институту наблюдения", - отметил Борисов.

Так, например, можно было бы рассмотреть возможность создания "нейронных сетей, которые позволяли бы анализировать информационный трафик, с видеоканалом". "Мы говорим, что на каждый сейф с бюллетенями, которые хранятся при многодневном голосовании, охранника не посадишь - но это могли бы спокойно выполнять видеокамеры, которые должны направляться на сейф и так обеспечивать хранение", - предложил Борисов.

Кроме того, уверен он, "необходимо создавать какие-то определенные для наблюдателей дата-центры", чтобы четко регистрировать отсутствие так называемых каруселей. "Речь идет не о том, что мы сегодня должны бегать и ловить их, этим должна заниматься техника, что вполне допустимо и вполне возможно", - считает Борисов.

По его словам, в ходе проведения текущего единого дня голосования не было обнаружено "каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования". "Есть проблемы, но, как мы считаем, речь идет о повышении правовой культуры и профессионализма организаторов выборов", - уверен Борисов. В частности, подчеркивает он, учителям и педагогам зачастую тяжело совмещать свою профессиональную деятельность с функционалом, который вкладывается в систему организации избирательного процесса.

Всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов - 2020" проходит в единый день голосования под лозунгом "Большие выборы близко". В 83 регионах РФ 13 сентября проходит единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) проходят довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах — выборы депутатов законодательных собраний, в 18 — прямые выборы высших должностных лиц.

Теги
РоссияЕдиный день голосования - 2020
Единый день голосования - 2020
Итоговая явка на онлайн-голосовании на довыборах в Госдуму в двух округах превысила 90%
Речь идет о Курской и Ярославской областях
Читать полностью