Итоговая явка на онлайн-голосовании на довыборах в Госдуму в двух округах превысила 90%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Итоговая явка на дистанционном электронном голосовании на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях превысила 90%. Онлайн-голосование стартовало в 08:00 мск 11 сентября и завершилось в 20:00 мск 13 сентября.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК в воскресенье, по состоянию на 20:15 мск в Курской области с помощью онлайн-голосования проголосовали 11 943 избирателей (90,59% от включенных в список), а в Ярославской области - 16 828 человек (91,54%). Всего в списки были включены 31 568 человек.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - избирают депутаты региональных заксобраний.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с помощью специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.