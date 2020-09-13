В России завершился единый день голосования

Согласно законодательству, единый день голосования проходит в РФ во второе воскресенье сентября (в год выборов Госдумы - в третье воскресенье сентября). В этом году из-за пандемии коронавируса было принято решение выделить два дня на досрочное голосование, чтобы избежать скопления граждан на избирательных участках. Таким образом, выразить свое волеизъявление граждане могли как в основной день голосования - 13 сентября, так и 11-12 сентября. Из-за географической протяженности РФ избирательный марафон начался в ее восточных регионах, когда на большей части территории страны было еще 10 сентября, а закончился в самом западном субъекте - Калининградской области, когда на Дальнем Востоке и в Сибири уже наступил понедельник.

Выборы разного уровня в этом году прошли в 83 регионах за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. По итогам выборов будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) проходили довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц, еще в двух - Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах - глав регионов выбрали депутаты заксобраний.

По оценке главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, выборы прошли конкурентно, максимально открыто и прозрачно. МВД РФ, по данным замминистра Александра Горового, не зафиксировало нарушений общественного порядка, "которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня по стране".