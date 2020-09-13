Медведев считает, что "Единая Россия" успешно выступила на выборах

"Уже сейчас можно сказать, что единый день голосования состоялся, что партия "Единая Россия" на основании экзитполов, которые проводились по целому ряду субъектов по различным выборам, показала приличный, достойный результат, а если говорить прямо, то данные экзитполов на настоящий момент свидетельствуют о том, что наша партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации", - сказал Медведев в воскресенье на брифинге "Единой России".

Он поздравил партию с этим предварительным "неплохим результатом". "Одновременно хочу отметить, что мы как правящая партия выдвигали своих кандидатов во все законодательные собрания и во все представительные органы субъектов Федерации, причем на все мандаты. В этом смысле партия осознает свою ответственность и участвовала во всех выборах", - сказал председатель "Единой России". "Результаты подведет избирательная комиссия, но в целом партия выступила успешно", - подчеркнул Медведев.

Председатель партии поблагодарил всех избирателей за участие в выборах и обратил внимание на то, что подготовка и само голосование проходили в непростых условиях из-за пандемии. "Это, наверное, в этом смысле были самые трудные выборы из-за эпидемии коронавируса, целого ряда других проблем, которые были в стране, тем не менее подготовка велась успешно", - сказал он.

По его словам, "самое главное - в этих непростых условиях граждане страны пришли на избирательные участки и проголосовали". При этом Медведев поблагодарил не только тех, кто проголосовал за "Единую Россию", но и всех, кто "участвовал в избирательном процессе". "Это очень важно, поскольку это краеугольный камень любого демократического государства, и даже несмотря на пандемию, даже несмотря на другие трудности, можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно", - заключил председатель партии.

Чистые выборы

"Единая Россия" заинтересована в абсолютно чистых выборах и "абсолютно конкурентной" политической борьбе, заявил Медведев. "Единая Россия" как самая большая партия, как правящая партия заинтересована в абсолютно чистых выборах, что называется, к которым комар носу не подточит", - сказал он.

По его словам, результаты выборов "свидетельствуют о конкурентной борьбе". "Если эта победа ["Единой России"] будет достигнута, она будет достигнута за счет абсолютно конкурентной, честной политической борьбы", - добавил председатель партии.

Как отметил Медведев, все граждане России заинтересованы в том, "чтобы выборы были конкурентные, открытые и чистые". "Это, может быть, важнее всего", - заключил председатель "Единой России".

Наказы избирателей

Медведев поручил избранным от "Единой России" кандидатам немедленно приступить к исполнению поручений, которые были даны избирателями.

Он пожелал победившим на выборах успехов и поручил "практически сразу приступить к исполнению тех поручений, тех наказов, которые дали избиратели". "У нас есть программа, которую мы реализуем. Впереди еще очень важный этап - в следующем году уже выборы в Государственную думу. Сейчас мы находимся на пороге подготовки новой программы, но все то, о чем были разговоры с людьми, все те идеи, предложения, наказы, с которыми обращались граждане, они все подлежат безусловному исполнению", - сказал председатель партии.

Медведев отметил, что впервые голосование шло в некоторых случаях по несколько дней. "В этом смысле хватило и сил, и возможностей для того, чтобы пройти через такого рода испытания", - констатировал он. Председатель "Единой России" также обратил внимание на состав участников избирательного процесса. По его словам, порядка 50% тех, кто от партии претендовал на мандаты - "это были новые люди, это люди, которые никогда политической деятельностью не занимались". "Это, наверно, хорошо, потому что это свежие лица, это люди, которые хотят работать на благо нашей страны, на благо граждан нашего государства", - сказал он.

По данным Медведева, порядка 20% избиравшихся от "Единой России" - это молодые люди. "Это тоже очень важно, потому что партия обновляется, партия ищет молодежь, которая будет активно реализовывать те наказы, которые были даны нашими избирателями", - сказал он, отметив, что этих наказов сотни тысяч. "Практически и сейчас всем, кто будет избран в различные представительные, законодательные органы, в органы местного самоуправления придется работать в поте лица над исполнением этих наказов", - констатировал Медведев.

Председатель "Единой России" в завершение добавил, что уверенное лидерство партии является лучшим доказательством сохранения ее авторитета. Именно поэтому поручения людей должны быть исполнены со всем вниманием.