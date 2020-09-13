Врио главы Чувашии сообщил, что выборы в регионе проходят без явных нарушений

"В целом избирательная кампания проходит достаточно ровно, без явных перекосов. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, на данный момент не зафиксировано и не зарегистрировано", - сказал он. Николаев уточнил, что традиционно поступает достаточно много обращений, большинство из которых не подтверждаются.

Он отметил, что решил идти на выборы как самовыдвиженец, чтобы заручиться поддержкой максимального количества избирателей, а как у временно исполняющего обязанности руководителя региона у него была задача достойно организовать кампанию.

"В этом году, помимо традиционных мер подготовки, добавилось обеспечение мер безопасности, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Как кандидат я ставил перед собой задачу подготовить и представить жителям Чувашии конкретную действенную программу на ближайшие пять лет, чтобы люди выбирали не по принципу имени или принадлежности к партии, а исходя из того, какие изменения будут реализованы. И такой же подход предлагал другим участникам кампании, чтобы люди могли сравнивать, делать осознанный выбор. На мой взгляд, это получилось, выборы в Чувашской Республике достаточно конкурентные, наблюдатели приехали из разных регионов, самое главное - подключилось максимальное количество общественников", - добавил он.

В этом году выборы в Чувашии впервые проходят в трехдневный срок - 11, 12 и 13 сентября. Глава республики избирается сроком на пять лет.