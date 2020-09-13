В Москве на онлайн-голосовании на муниципальных выборах лидируют кандидаты "Единой России"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Кандидаты в муниципальные депутаты, поддержанные партией "Единая Россия", получили наибольшее количество голосов на онлайн-голосовании на дополнительных муниципальных выборах в двух округах Москвы - Бабушкинском и Марьино. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"По два депутата избираются из всего списка. В обоих районах по результатам онлайн-голосования лидируют депутаты, поддержанные "Единой Россией". В Бабушкинском районе первое место - Киселева Лидия получила 726 голосов, или 26%. Второе место - Лифанцев Илья, получил поддержку 694 избирателей, или 25%. В Марьине на первом месте - Галина Андреева, которая получила 1 928 голосов, или 42%, на втором месте - Антон Архицкий, у которого 955 голосов, или 21%", - сказал Венедиктов.

Он уточнил, что третьей среди кандидатов в Бабушкинском районе стала Булгакова Елена, которая получила 227 голосов избирателей (8%), а в Марьине третьим стал Сергей Смирнов, у которого 290 или 6% голосов. "Электронное голосование - это примерно 30% от всех голосов, и "бумажное" голосование может [его] скорректировать", - подчеркнул Венедиктов.

Довыборы муниципальных депутатов

В сентябре около 68 тыс. жителей двух округов могли проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах была нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Всего в муниципальные депутаты двух округов столицы были выдвинуты 26 кандидатов.

Ранее отмечалось, что в качестве онлайн-избирателей на довыборах зарегистрировались почти 4,9 тыс. человек в этих избирательных округах. Число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года, сообщал ТАСС зампредседателя Общественной палаты Москвы, председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск и завершилось 12 сентября 20:00 мск, в нем приняли участие москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе, заранее подавшие соответствующие заявки и имеющие подтвержденные аккаунты на mos.ru. Отдать свой голос дистанционно в течение двух дней могли 4 853 москвича, вошедшие в реестр онлайн-избирателей, всего за два дня дистанционного голосования было выдано 4 535 бюллетеней. Явка на дистанционное электронное голосование за два дня составила 93,45%.

В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно было проголосовать только традиционным способом на участках двух округов. В этот день таким правом воспользовались 62 зарегистрированных, но не проголосовавших удаленно избирателей. Таким образом, окончательная явка на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - возросла с 93,45% до 94,6% после основного дня голосования 13 сентября.

В новость внесены изменения (21:46 мск) - добавлены подробности.