КПРФ не признает итоги выборов в регионах, где не были допущены ее кандидаты

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. КПРФ отказывается признавать результаты голосования в тех регионах, где кандидаты от партии не были допущены к выборам, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

"Мы не признаем выборы, которые прошли в регионах, где сняли наших кандидатов. Мы не можем в этой связи там поставить своих наблюдателей", - сказал он в воскресенье журналистам в центральном штабе партии.

"Мы завтра проведем президиум, во вторник проинформируем фракцию и Государственную думу, в четверг рассмотрим вместе со своими штабами и подведем итоги непосредственно во всех структурных подразделениях. И на следующей неделе проведем большой совет всех наших народно-патриотических сил и всех лидеров", - добавил Зюганов. Там, по его словам, партия объявит "общероссийскую акцию по защите населения" от этого "произвола".

Представителям КПРФ было отказано в регистрации в пяти субъектах РФ: к выборам губернатора Еврейской автономной области не был допущен коммунист Максим Кукушкин, в Ленинградской области - Вадим Гришков, в Республике Коми - Олег Михайлов, в Камчатском крае - Валерий Быков, в Севастополе - Роман Кияшко.