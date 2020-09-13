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Единый день голосования - 2020

Турчак: единороссы формируют устойчивое большинство в заксобраниях, где были выборы

Все партийные кандидаты на губернаторские посты побеждают в первом туре, сообщил секретарь генсовета партии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получает большинство во всех региональных заксобраниях, где проходили выборы, все партийные кандидаты на губернаторские посты побеждают в первом туре. Об этом заявил в воскресенье секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

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"Единая Россия" действительно уверенно лидирует на всех уровнях выборов. Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным экзитполов, по данным предварительной обработки протоколов, побеждают уверенно в первом туре", - сказал Турчак.

Он добавил, что на уровне заксобраний и дум административных центров "Единая Россия" "формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах (где проходили выборы - прим. ТАСС) без исключения".

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Турчак, Андрей АнатольевичРоссияЕдиный день голосования - 2020
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