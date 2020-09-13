Турчак: единороссы формируют устойчивое большинство в заксобраниях, где были выборы

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получает большинство во всех региональных заксобраниях, где проходили выборы, все партийные кандидаты на губернаторские посты побеждают в первом туре. Об этом заявил в воскресенье секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе онлайн-встречи, посвященной подведению итогов голосования, с участием председателя партии Дмитрия Медведева.

"Единая Россия" действительно уверенно лидирует на всех уровнях выборов. Все наши кандидаты на позиции высших должностных лиц, по данным экзитполов, по данным предварительной обработки протоколов, побеждают уверенно в первом туре", - сказал Турчак.

Он добавил, что на уровне заксобраний и дум административных центров "Единая Россия" "формирует устойчивое депутатское большинство во всех регионах (где проходили выборы - прим. ТАСС) без исключения".