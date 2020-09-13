Медведев предложил челябинскому губернатору возглавить областное отделение "Единой России"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил губернатору Челябинской области Алексею Текслеру возглавить областное отделение партии.

В ходе подведения в воскресенье в режиме видеоконференции предварительных итогов единого дня голосования Медведев отметил, что челябинский губернатор "уже состоялся как региональный руководитель". "А вот та работа, которая проводилась вами в процессе подготовки к этим выборам уже в качестве члена партии "Единая Россия", дает мне основания предложить вам возглавить региональную партийную организацию", - обратился председатель партии к Текслеру.

Губернатор ответил согласием и заявил, что на ближайшей партийной конференции этот вопрос будет рассмотрен.

Медведев также отметил активную работу Текслера по продвижению ценностей единороссов и курса президента РФ Владимира Путина.

Текслер возглавляет Челябинскую область с 2019 года, до этого он занимал пост первого замминистра энергетики РФ.