Вениамин Кондратьев набирает на выборах главы Кубани 85,29% голосов

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лидирует на выборах главы региона, набирая 85,29% голосов после обработки 1,63% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

"Кондратьев Вениамин Иванович - 85,29%", - говорится в материалах ЦИК.

Голосование на выборах губернатора Краснодарского края проходит с пятницы. Согласно данным онлайн-табло ЦИК РФ, за два дня, 11 и 12 сентября, явка составила 46,28%. В регионе организована работа 2 799 постоянных избирательных участков. Общая активность избирателей по Краснодарскому краю на 18:00 мск составила 62,65%.

На пост главы региона претендуют кандидаты от пяти партий. Среди них - действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев от партии "Единая Россия", Иван Тутушкин, выдвинутый краснодарским региональным отделением ЛДПР, кандидат от краевого отделения КПРФ Александр Сафронов, Денис Хмелевский, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия", а также кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Губернатор края Кондратьев в сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.