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Единый день голосования - 2020

Развожаев лидирует на выборах главы Севастополя после обработки первых протоколов

Обработано 2,13% протоколов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Михаил Развожаев, более года занимающий должность врио губернатора Севастополя, лидирует на выборах главы города после обработки 2,13% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло Центризбиркома.

Кандидат от "Единой России" Развожаев набирает 1372 голосов - 82,55% голосов избирателей.

Член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович набирает 3,97%, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков - 3,01%, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев - 5,23%, Анастасия Романенко (Демократическая партия России) - 1,99%, Ярослав Яковенко (Партия прогресса) - 0,9%.

Теги
СевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичЕдиный день голосования - 2020
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