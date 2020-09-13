Уйба набирает 73,55% голосов на выборах главы Коми

СЫКТЫВКАР, 13 сентября. /ТАСС/. Врио главы Коми Владимир Уйба получил 73,55% голосов избирателей на выборах главы республики после обработки 0,62% протоколов участковых избирательных комиссий. Данные голосования приведены на табло Центральной избирательной комиссии РФ.

Представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев набрал 6,61% голосов, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин от ЛДПР - 11,57%, представитель партии "Зеленая альтернатива" Виктор Бетехтин - 4,13% голосов избирателей.

Для победы кандидату необходимо получить 50% голосов плюс один голос.