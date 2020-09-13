Алексей Островский набирает 65,03% на выборах главы Смоленской области

СМОЛЕНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский набирает 65,03% голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 10% протоколов участковых избирательных комиссий. Данные об этом приведены на онлай-табло Центральной избирательной комиссии.

"Островский Алексей Владимирович - 10 049 голосов - 65,03%", - сообщается на табло.

По данным ЦИК, следом за Островским, выдвинутым от ЛДПР, идет представляющий КПРФ Андрей Митрофаненков, он набирает 20,63% , кандидат от "Справедливой России" Ольга Калистратова - 7,09%, выдвинутый от "Коммунистов России" Александр Бичаев - 4,83% голосов избирателей.

Для победы в первом туре выборов одному из кандидатов необходимо набрать 50% плюс один голос.