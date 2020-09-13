Эксперт: результаты врио глав регионов на выборах говорят о верной кадровой политике

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Лидирующие позиции врио губернаторов на выборах в регионах в ходе единого дня голосования говорят о верной кадровой политике президента РФ Владимира Путина, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Результаты выборов 13 сентября показывают, что этот выбор (врио губернаторов - прим. ТАСС), а в конечном счете кадровая политика президента, верны", - сказал Орлов в беседе с ТАСС.

В частности, в регионах, где проходили выборы глав субъектов, наибольшее количество голосов получают именно врио губернаторов. При этом большинство из них - выпускники так называемой школы губернаторов РАНХиГС. Речь идет о программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которая была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Так, например, ее окончили временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн, врио главы Калужской области Владислав Шапша, врио главы Архангельской области Александр Цыбульский, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и врио главы Камчатского края Владимир Солодов.

"Высшая школа управления РАНХИГС - серьезный институт подготовки кадров и обновления элиты, который использует Администрация президента. Его выпускники - политики, всегда востребованные в госуправлении. Неудивительно, что власть рекрутирует из них кандидатов в губернаторы", - отметил Орлов.