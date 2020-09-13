Владислав Шапша лидирует на выборах губернатора Калужской области

КАЛУГА, 13 сентября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша лидирует на выборах губернатора, набрав 94% голосов избирателей после обработки 0,14% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ

"Шашпа Владислав Валерьевич ("Единая Россия") - 94%", - указано в таблице.

На втором месте с 3% голосов выдвинутый КПСС Александр Абросимов. По одному проценту у Николая Яшкина от КПРФ и Надежды Ефремовой от "Справедливой России".

Для победы в первом туре на выборах губернатора региона кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос.

Шапша был назначен врио губернатора Калужской области в феврале, на этом посту он сменил Анатолия Артамонова, возглавлявшего регион с 2000 года.