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Единый день голосования - 2020
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Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования практически не было

По словам главы ЦИК, региональные комиссии в настоящее время разбирают "те реальные нарушения, которые были"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что на данный момент нарушений в ходе голосования 11-13 сентября практически не зафиксировано.

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"По нашим данным, рано еще говорить [о нарушениях]. Что касается голосования, мы все разобрали, все, что в прессе было, все разбирали. Много это или мало? Практически ничего. Но сейчас мы нарушений видим очень мало", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

По ее словам, региональные комиссии в настоящее время разбирают "те реальные нарушения, которые были". "Как только официально от комиссий будут решения, мы всю эту статистику соберем и скажем, что в таких-то регионах и на таких-то участках были нарушения", - отметила глава ЦИК.

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РоссияПамфилова, Элла АлександровнаЕдиный день голосования - 2020
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