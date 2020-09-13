Памфилова заявила, что нарушений в ходе голосования практически не было

"По нашим данным, рано еще говорить [о нарушениях]. Что касается голосования, мы все разобрали, все, что в прессе было, все разбирали. Много это или мало? Практически ничего. Но сейчас мы нарушений видим очень мало", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК в воскресенье.

По ее словам, региональные комиссии в настоящее время разбирают "те реальные нарушения, которые были". "Как только официально от комиссий будут решения, мы всю эту статистику соберем и скажем, что в таких-то регионах и на таких-то участках были нарушения", - отметила глава ЦИК.