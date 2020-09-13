Справороссы предложили ввести уголовную статью за несоблюдение предвыборных программ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов считает, что политиков, которые не следуют своим предвыборным программам и обещаниям после избрания депутатами, нужно наказывать штрафом и лишением мандата. О разработке такой инициативы он сообщил в воскресенье в пресс-центре ТАСС на площадке марафона "Ночь выборов".

"Нужно принимать закон о политическом мошенничестве. Я его буду предлагать. Конечно, его никто не примет", - сказал депутат.

Нилов пояснил, что речь идет о заявлениях кандидатов по конкретным направлениям в период предвыборной гонки. "Можно зафиксировать нотариально его обещания, его программные заявления и каждой партии", - продолжил он.

"Я предлагаю уголовную статью, но с легким наказанием, какое только возможно - штраф [за невыполнение обещаний]", - сказал он, уточнив, что судимость по данной статье автоматически приведет к сдаче депутатского мандата. "Люди давно требуют этого - персональной ответственности за свои обещания", - резюмировал Нилов.