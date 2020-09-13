Медведев: "Единая Россия" для победы на выборах должна выступать прямо и честно

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" для успеха у избирателей должна не прятаться за иные политические структуры, а выступать с прямой и откровенной позицией, именно об этом свидетельствуют итоги прошедших в воскресенье в регионах выборов. Об этом на брифинге в "Единой России" заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Нам сейчас абсолютно необходима не только консолидация, нам не нужно ни в коей мере микшироваться каким-то образом, прятаться за какие-то иные политические структуры, искать какие-то иные смыслы, мимикрировать под кого-то. Там, где это происходит, партия проигрывает, потому что люди все равно знают, кто кого представляет, а там, где позиция прямая, откровенная и честная, - партия побеждает", - сказал Медведев.

По его словам, итоги голосования на выборах глав Севастополя, Татарстана, других территорий стали "лучшим доказательством того, что партия должна абсолютно честно предъявлять свою позицию - тогда будет успех".

Председатель партии поздравил с предварительным итогом голосования на досрочных выборах губернатора Севастополя врио главы региона Михаила Развожаева. "Для нас для всех Севастополь, Крым в целом, - это особые территории Российской Федерации, очень важные, с особым идеологическим и патриотическим смыслом, ценностью, и, конечно, от того, как выступает наша партия, зависит в целом настроение в партии", - отметил Медведев. По его мнению, показанные предварительные результаты являются хорошими.

По оценке Медведева, "Единая Россия" также показала предварительно хороший результат в Татарстане. "Татарстан, как всегда, хорошо работал, это была основательная работа, серьезная работа и многосоставные выборы, ну и результат соответствующий", - заметил председатель партии. Он передал наилучшие пожелания всем жителям Татарстана, которые "показали себя организованными и настоящими патриотами страны, пришли на выборы и проголосовали вне зависимости от того, кто кого поддерживал".

Достойные результаты

Председатель партии также отметил, в частности, достойный, судя по первым данным, результат губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, баллотировавшегося на новый срок полномочий.

"Хочу поздравить и других высших должностных лиц субъектов Федерации, которые участвовали в выборах. По той информации, которой мы сейчас располагаем, по данным экзитполов и того, что посчитано, все выступили весьма и весьма неплохо", - сказал Медведев, добавив, однако, что нужно дождаться еще окончательных результатов.

Медведев также поздравил с хорошим предварительным результатом на губернаторских выборах врио главы Архангельской области Александра Цыбульского, который баллотировался от "Единой России". "Когда партия открыто предъявляет свою работу, когда партия не прячется за кого-то, а работает в прямом контакте с избирателями, результат всегда приходит", - сказал Медведев. Он также отметил, что Цыбульский до назначения врио архангельского губернатора руководил Ненецким автономным округом. "Вы не из варягов приехали [руководить Архангельской областью]", - с улыбкой заметил председатель "Единой России".