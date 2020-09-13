Врио главы Севастополя считает явку на выборах губернатора высокой

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал явку на выборах главы города хорошей и отметил, что она подтверждает легитимность итогов голосования.

"Явка для выборов в Севастополе достаточно высокая. По предварительным данным [на 18:00 мск], порядка 45%; это точно выше, чем было в законодательное собрание, чем в предыдущие выборы губернатора. Это хорошая явка, которая дает возможность считать выборы достаточно легитимными", - сказал Развожаев.

Итоговая явка на прошлых выборах главы города составила 34,2%.

Он отметил, что голосование, которое было продлено до трех дней из-за ситуации с коронавирусом, привело к тому, что "люди выбирали для себя время" и приходили на участки, когда им удобно.

Развожаев, баллотирующийся на выборах от "Единой России", после обработки 2,13% голосов набирает 82,55%. Депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев - 5,23%, член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович - 3,97%, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков - 3,01%, Анастасия Романенко (Демократическая партия России) - 1,99%, Ярослав Яковенко (Партия прогресса) - 0,9%.