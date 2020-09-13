Памфилова: ряд рекомендаций штаба Навального для наблюдателей направлен на срыв выборов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Некоторые рекомендации штаба блогера Алексея Навального для наблюдателей направлены на срыв единого дня голосования. Об этом в воскресенье заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, подводя предварительные итоги выборов.

В ходе выступления глава Центризбиркома упомянула о "методичке" штаба Навального в Москве для наблюдателей. "В ней прописаны не только такие базовые вещи, как "осмотрите помещение на наличие кабинок", - сказала Памфилова.

"Там предусмотрен еще целый ряд действий, которые направлены на срыв голосования или на его дискредитацию. Собственно, здесь я не вижу ничего нового", - сказала она.

В 83 регионах РФ 13 сентября прошел единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) прошли довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.