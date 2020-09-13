Хинштейн: "Единая Россия" побеждает на выборах в регионах, где прогноз был негативный

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" убедительно побеждает на выборах в тех регионах, которые считались "не единороссовскими". Об этом в воскресенье заявил заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн в пресс-центре ТАСС на площадке марафона "Ночь выборов".

"Даже в тех регионах, которые традиционно считались не единороссовскими, мы также одержали убедительную, внушительную победу", - сказал он. Так, по словам Хинштейна, из 12 муниципальных образований Иркутской области на выборах местных глав "Единая Россия" победила в 10, а в Хабаровском крае члены партии побеждают на довыборах в краевое заксобрание.

"В регионах, где у власти находятся не представители "Единой России" и мы действуем по сути в условиях оппозиции, мы показываем убедительный, внушительный результат", - подчеркнул он. "Для нас эти выборы успешны, но это, конечно же, не повод почивать на лаврах, никакого головокружения от успехов нет и быть не может, выборы 2021 года по сути начались, подготовка к ним идет уже давно", - заключил депутат, добавив, что "Единая Россия" намерена получить квалифицированное большинство в Госдуме 8-го созыва.

В свою очередь первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что партии удалось с помощью реальных дел убедить большинство избирателей поддержать ее кандидатов на выборах. "Несмотря на абсолютно сложные времена, которые переживает в этом 2020 году не только Россия, но и весь и мир, мы не ушли в теоретические дискуссии, мы не спрятали голову в песок, а работали с нашими избирателями", - отметил Исаев.

В частности, напомнил он, члены партии в ходе всего лета обсуждали как на федеральном, так и на региональном уровне несколько важных социальных инициатив. Среди них - законопроект по изменению норм Трудового кодекса в части регулирования удаленной работы для защиты прав работников, нормы о введении гарантированного минимального дохода, на который не могут быть обращены взыскания за долги, а также обсуждение вопросов сдерживания роста цен на лекарственные препараты и проблем газификации домохозяйств.

"Граждане видели, что вместо глобальных пророчеств, мы решаем конкретно возникающие вопросы <…> Мы видим, что огромное количество вопросов, которые были адресованы наших кандидатам в районные советы, в областные думы, они выходят за рамки областного и районного законодательства. И мы эти наказы не выбрасываем на помойку, мы их взяли и уже используем в качестве основы подготовки нашей предвыборной программы", - подчеркнул Исаев.