Сергей Ситников набирает 64,35% голосов на выборах главы Костромской области

КОСТРОМА, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников набирает 64,35% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 0,72% протоколов, следует из данных информационного табло региональной избирательной комиссии.

"Ситников Сергей Константинович - 64,35%", - указано на табло.

Александр Плюснин набирает 15,77% голосов, Валерий Ижицкий - 11,51%, Руслан Федоров - 4,89%, Георгий Тащиев - 2,37%.

Избранным на должность губернатора считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% + один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

В Костромской области проходили 108 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора и выборы депутатов Костромской областной думы. В выборах главы региона участвовали пять кандидатов: выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава области Сергей Ситников, Руслан Федоров (ЛДПР), Александр Плюснин ("Справедливая Россия"), Валерий Ижицкий (КПРФ), а также кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Георгий Тащиев.