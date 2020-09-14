В СПЧ не зафиксировали грубых нарушений и нагнетания явки на выборах в сентябре

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировал грубых нарушений, принуждения к голосованию и нагнетания явки в ходе выборов 11-13 сентября. Об этом в информационном центре ЦИК в воскресенье сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

"Мои коллеги из СПЧ присутствовали в нескольких регионах. Это Новосибирская область, Архангельская область, Краснодарский край и ряд других субъектов. В течение этих трех дней мы обменивались впечатлениями и никто не сообщал о проблемах, каких-то грубых нарушениях, срывах. В целом голосование проходило в нормальном рабочем режиме", - сказал Брод.

Он отметил, что по линии ассоциации "Независимый общественный мониторинг" за три дня получено 2 227 сообщений. "Из них большинство - справочно-информационного характера. Также из них 69 фейков и 12 сообщений о подтвердившихся нарушениях", - подчеркнул член СПЧ.

"Если говорить о предварительных итоговых тенденциях, можно сказать, что за эти дни не поступало информации о нарушении санитарно-эпидемиологической защиты. Во-вторых, не было серьезных фактов принуждения, не было нагнетания явки. Также востребована форма дистанционного электронного голосования. Это показало количество участников в Москве, Курской и Ярославской областях. Была востребована и система "Мобильный избиратель", - сказал Брод.

Он добавил, что возможность досрочного голосования в течение нескольких дней "посчитали комфортной, удобной, доступной многие избиратели".