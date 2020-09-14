Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в понедельник проведут переговоры в Сочи. Это будет первый зарубежный визит белорусского лидера после президентских выборов, в связи с итогами которых в республике начались массовые протесты.

Россия, в отличие от ряда западных государств, признала легитимными итоги голосования в соседней стране. Визиту белорусского президента в РФ предшествовала интенсивная подготовка, включая поездку в Минск в начале сентября премьер-министра РФ Михаила Мишустина. По словам самого Лукашенко, в ходе его встречи с Путиным планируется окончательно расставить все точки над "i" по наиболее чувствительным и болезненным для двух государств темам.

Повестка встречи

Как сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

"Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - отметили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется.

Как отметил Песков, с учетом тех событий, которые переживает Белоруссия, это важный визит, а общение двух лидеров приобретает особую актуальность. Он напомнил, что на уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа над такими темами, как дорожные карты по интеграции, цены на энергоресурсы, различные задолженности, взаимодействие по линии предприятий и так далее.

"Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов", - сказал Песков ТАСС, подтвердив, что на переговорах Путина и Лукашенко будет, в частности, обсуждаться и вопрос рефинансирования белорусского госдолга перед РФ.

Пресс-секретарь российского лидера, говоря о тематике предстоящих переговоров, упомянул также обмен мнениями по региональным конфликтам и другим наиболее актуальным процессам в Европе. Представитель Кремля при этом назвал "абсолютной чушью" разговоры о якобы возможном "поглощении" Россией Белоруссии после визита Лукашенко.

Взгляд из Минска

На фоне сохраняющейся непростой внутриполитической ситуации в Белоруссии Минску важно заручиться поддержкой Москвы, чтобы внешние силы, о чем неоднократно ранее говорил Лукашенко, не смогли разыграть в республике привычный сценарий так называемой цветной революции и вбить клин между двумя ближайшими союзниками. В этой связи особый интерес на предстоящих переговорах представляет тематика развития Союзного государства и интеграционных процессов между двумя странами.