В России подводят итоги единого дня голосования

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Итоги региональных и местных выборов подводят в России, голосование проходило почти во всех регионах РФ. Результаты большей части избирательных кампаний уже ясны, политологи и эксперты анализируют их в том числе с точки зрения возможных направлений развития законодательства и электоральных технологий, ведь завершившиеся выборы - последние перед федеральной парламентской кампанией 2021 года.

География и статистика

Выборы этого года стали одними из самых масштабных за последние годы: они были организованы в 83 из 85 регионов РФ (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга), где прошли более 9 тыс. кампаний, по итогам которых должно быть замещено 78 с лишним тысяч депутатских мандатов и выборных должностей разного уровня.

В частности, в 18 регионах (Татарстане, Коми, Чувашии, Пермском, Камчатском, Краснодарском краях, Иркутской, Калужской, Архангельской, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской и Ростовской областях, Еврейской автономной области и Севастополе) прошли прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - избирали депутаты региональных заксобраний.

В 11 регионах - Республике Коми, Белгородской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курганской, Магаданской, Новосибирской, Рязанской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе - прошли выборы депутатов региональных парламентов, представительные органы власти выбирали в 22 административных центрах субъектов РФ. Кроме того, прошли довыборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам - в Татарстане, Пензенской, Курской и Ярославской областях.

Согласно статистике ЦИК, на выборы разного уровня было выдвинуто около 171 тыс. кандидатов, из которых более 130 тыс. представляют 36 политических партий и около 40 тыс. участвуют в кампаниях в порядке самовыдвижения, зарегистрировано было 156 тыс. кандидатов.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова называла эту кампанию "одной из сложнейших", в том числе из-за фактора "многослойности и многовариантности".

Многодневное голосование

Особенностью этого единого дня голосования стало его фактическое проведение в течение нескольких дней. В целях избежания скопления людей на участках в условиях распространения коронавирусной инфекции было принято решение провести голосование не только в воскресенье, 13 сентября, но и в формате досрочного голосования 11-12 сентября, в обязательном порядке оно должно было пройти в 41 регионе с достаточно масштабными выборами. Выборы из-за протяженности территории России начались в стране в четверг по московскому времени, а закончились в понедельник по Дальнему Востоку.

Согласно утвержденному ЦИК порядку, 11 и 12 сентября досрочное голосование было организовано на самих избирательных участках, придомовых территориях, а также на дому и вне помещений для голосования. Голосование на придомовых территориях, которое Памфилова в шутку назвала "голосованием на пеньке", проходило в 28 регионах. Появление этих новых форм также было нацелено на обеспечение избирательных прав граждан при максимальном соблюдении санитарно-эпидемиологичеаких мер.

Все эти виды голосования проходили под контролем наблюдателей как от партий и кандидатов, так и от общественных палат.

По оценке экспертов, многодневное голосование не только целесообразно с точки зрения санитарных норм, но и просто удобно для избирателей. В этом году был принят закон, разрешающий в дальнейшем проводить выборы в течение трех дней.

Первые результаты

Имеющиеся на текущий момент данные убедительно свидетельствуют, что все руководители и временно исполняющие обязанности глав субъектов Федерации побеждают в первом туре, набирая более 50% голосов избирателей.

По оценке политолога Дмитрия Орлова, эти результаты подтверждают верность кадровой политики президента РФ и показывают эффективность так называемой школы губернаторов РАНХиГС, выпускниками которой являлись многие из врио глав регионов.

Другим показательным результатом стало первое место "Единой России" на выборах всех заксобраний. Как заявил на основании данных экзитполов председатель единороссов Дмитрий Медведев, "партия занимает первое место во всех территориях, где проводились выборы в законодательные собрания, а также по общему совокупному количеству мандатов и в административных центрах субъектов Федерации". Опираясь на эту электоральную статистику, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак подтвердил цель партии на предстоящий избирательный цикл - получить на выборах в Госдуму квалифицированное (конституционное) большинство.

По итогам этих выборов может измениться и список партий, имеющих право на участие в думских выборах без сбора подписей избирателей. Согласно законодательству, им обладают партии, кандидаты которых по спискам прошли в законодательные органы власти хотя бы одного субъекта РФ. Предварительные данные позволяют внести в этот перечень три партии, созданные в 2020 году, - "Новые люди", "За правду" и "Зеленую альтернативу".

Тестирование электронного голосования

На этих выборах вновь была применена технология дистанционного электронного голосования (ДЭГ), воспользоваться ею могли жители двух округов в Ярославской и Курской областях, где проходили довыборы депутатов Госдумы, и двух округов в Москве, где шли дополнительные муниципальные выборы.

Итоговая явка на онлайн-голосовании на довыборах в Госдуму превысила 90%, по данным главы Минцифры Максута Шадаева, оно прошло без "системных проблем" и "значимых сбоев".

Ранее председатель Центризбиркома неоднократно отмечала, что ЦИК планирует расширить эксперимент по дистанционному электронному голосованию перед выборами в Госдуму в 2021 году, комиссия намерена дорабатывать систему "при каждом удобном случае в ряде регионов, серия экспериментов будет продолжаться беспрерывно". По мнению Памфиловой, использование ДЭГ избавит от необходимости досрочного и надомного голосования и в целом "удешевит весь процесс подготовки к выборам".

Без нарушений

Еще одним значимым результатом выборов можно считать их спокойный характер, отмечаемый и представителями избирательных комиссий, и наблюдателями.

По информации Памфиловой, при голосовании практически не было зафиксировано нарушений.

Такую же оценку дают наблюдатели и эксперты. Так, по данным пресс-службы Общественной палаты РФ, за время проведения голосования на ее горячую линию поступило "беспрецедентно малое количество звонков", что "в целом свидетельствует о спокойной обстановке на избирательных участках и отсутствии случаев, вызывающих озабоченность наблюдателей на местах". На уменьшение числа обращений по сравнению с прошлым годом обратили внимание и в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ.

Со своей стороны первый замглавы МВД Александр Горовой также подтвердил, что не выявлено серьезных нарушений избирательного законодательства, которые могли бы повлиять на итоги выборов.