Постпред РФ заявил, что на сессии СПЧ ООН Россия будет продвигать сотрудничество и диалог

ЖЕНЕВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Российская делегация будет конструктивно работать по всем направлениям на открывающейся в понедельник в Женеве 45-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), она намерена настраивать партнеров на сотрудничество и взаимоуважительный диалог. Россия выступит соавтором резолюций по противодействию расовой дискриминации и осуждению односторонних санкций с точки зрения их отрицательного влияния на права человека, заявил ТАСС постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Сессия ожидается весьма насыщенная", - сказал глава российской дипмиссии. Будет продлен ряд мандатов специальных процедур Совета, в том числе по токсичным отходам, односторонним принудительным мерам, праву на установление истины и насильственным исчезновениям. "Ожидаем непростых дискуссий по страновым ситуациям, включая Венесуэлу, Йемен, Сирию и Белоруссию", - отметил Гатилов.

"Каких-либо изменений наша принципиальная позиция не претерпела, - подчеркнул дипломат. - Во время сессии будем конструктивно работать по всем азимутам, настраивать партнеров на сотрудничество и взаимоуважительный диалог. Выступим категорически против попыток политизации СПЧ, перетаскивания в этот орган сюжетов, не имеющих отношения к международной повестке дня в области прав человека".

"Вносить от своего имени проекты резолюций на предстоящей сессии пока не планируем, - продолжил постпред РФ. - В то же время выступим соавторами ряда инициатив по тематическим сюжетам, которые Россия традиционно поддерживает". Это резолюции по противодействию расизму, расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости, осуждению односторонних санкций с точки зрения их отрицательного влияния на права человека. Российская делегация будет "активно содействовать продвижению инициатив в области экономических, социальных и культурных прав, а также права на развитие".

Как отметил Гатилов, имеется "ряд серьезных вопросов к функционированию ооновских правозащитных институтов". "Это и отдельные моменты в работе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, и финансовая ситуация в ооновском правозащитном измерении, и не вполне укладывающаяся в утвержденные коллективными органами рамки деятельность специальных процедур", - пояснил постпред. Обеспокоенность вызывает, в частности, деятельность спецдокладчика по внесудебным казням, "грубо нарушающей вверенный ей Советом мандат", а также "отсутствие результатов работы спецдокладчика по праву на частную жизнь". "Уделим особое внимание этим темам", - резюмировал дипломат.

Темы сессии

СПЧ на своей 45-й сессии (14 сентября - 6 октября) обсудит, в частности, проблематику соблюдения прав и свобод граждан в условиях пандемии коронавируса, а также такие вопросы, как соблюдение права на безопасную питьевую воду и санитарию, борьба с современными формами рабства, положение коренных народов. Будет рассмотрена ситуация в двух десятках стран. В первый день сессии верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сделает ряд устных заявлений: о состоянии прав и свобод в мире, о пандемии коронавируса, о положении народности рохинджа в Мьянме, а также о Никарагуа и Венесуэле. На утреннем заседании будет рассмотрено письмо Германии, попросившей СПЧ от имени Евросоюза о проведении срочных дебатов по Белоруссии до конца нынешней недели.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящее время не входит в состав СПЧ. Вместе с тем российская делегация принимает активное участие в сессиях, включая нынешнюю.