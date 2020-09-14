Партия пенсионеров примет участие в выборах в Госдуму

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Партия пенсионеров будет участвовать в выборах в Госдуму восьмого созыва, заявил в воскресенье зампредседателя центрального совета партии Андрей Широков в пресс-центре ТАСС на площадке марафона "Ночь выборов".

"Точно могу сказать, что в бюллетене в 2021 году на выборах в Госдуму Партия пенсионеров будет присутствовать", - сказал он.

Широков подчеркнул, что электорат партии составляют 43 млн пенсионеров и 15 млн лиц предпенсионного возраста.

"Вот сейчас почему люди не идут на выборы? Потому что они смотрят на эти парламентские партии оппозиционные и говорят: "Достали", - сказал другой заместитель главы совета Владимир Ворожцов. "У нас четкая позиция. У нас нет оппонентов, у нас есть наша позиция. Это социальный кодекс, это пенсионный кодекс", - заявил он.

Ворожцов также отметил, что партия выступает за "развитие новой индустриализации России, формирование социального мышления и уход от финансовых оценок здравоохранения".