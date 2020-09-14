В КПРФ планируют бороться за отмену многодневного голосования

"Мы будем бороться за отмену этого [многодневного] голосования, мы внесем законопроект, который вернется к этому вопросу. Мы будем добиваться в Верховном и Конституционном суде отмены трехдневного голосования", - подчеркнул Афонин.

По его словам, в ходе многодневного голосования "партия власти и ее кандидаты получают абсолютное, суперколоссальное, совершенно несоизмеримое, нереальное количество голосов". Так, в частности, уверен Афонин, в большинстве регионов, особенно на губернаторских выборах, "результат делался не сегодня, в день голосования, когда граждане пришли на избирательные участки, а итоги голосования подводились фактически в течение двух предыдущих дней".

"Огромная армия наших наблюдателей, которая боролась за каждый голос и каждого избирателя, фиксировала грубые нарушения именно при выездном голосовании, надомном голосовании, при досрочном голосовании", - отметил Афонин.