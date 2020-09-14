На довыборах в Госдуму предварительно побеждают три единоросса и справоросс

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от "Единой России" лидируют на довыборах в Госдуму в Татарстане, Курской и Ярославской областях, представитель "Справедливой России" - в Пензенской области. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в информационном центре ЦИК России.

В Ярославской области по итогам обработки почти 70% протоколов лидирует Андрей Коваленко с 40,36% голосов, при этом справоросс Анатолий Лисицын набирает около 35%. В Курской области после обработки 49,29% протоколов побеждает Алексей Золотарев с 58,75% голосов, в Татарстане по итогам обработки чуть более 10% протоколов выходит вперед Олег Морозов с 73,38%.

В Пензенской области после обработки около 30% бюллетеней первое место занимает справоросс Александр Самокутяев, набирающий почти 70% голосов.

В 83 регионах РФ 13 сентября прошел единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное голосование. По итогам выборов будет замещено более 78 тыс. мандатов. В четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) прошли довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.