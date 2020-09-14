ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов победил на выборах главы региона, набрав 80,51% голосов избирателей при 100% обработанных протоколов, сообщила ТАСС председатель краевого избиркома Инга Иринина.

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"Обработано 100% протоколов, в том числе и цифровых, Владимир Солодов набрал 80,51% голосов избирателей. Официальное объявление результатов состоится 15 сентября в 15:00 местного времени (06:00 мск)", - уточнила Иринина.

Второе место у кандидата от ЛДПР Валерия Калашникова, он набрал 6,7% голосов, за ним следует представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских, у которого 5,84% голосов избирателей. Максим Близнюков (Партия роста) набрал 2,56% голосов, Александр Остриков ("Патриоты России") - 2,19%.

Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос. Явка избирателей составила 37,15%.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора региона проходили 11, 12 и 13 сентября.