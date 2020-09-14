Дрозденко заявил, что выборы в Ленобласти прошли абсолютно честно и открыто

"Хочу сказать, что кампания была абсолютно честной и открытой, благодарен своим соперникам, потому что каждый вел свою кампанию и при этом старался не пиариться в хорошую или плохую сторону за счет соперника, а просто продвигать свои идеи, свои мысли, свой программный продукт. Особенность этой предвыборной кампании, по словам политологов, [состоит в том, что в ее ходе] получилось два сообщества: это жители Ленинградской области и кандидаты, их штабы. И группа лиц , которые не имеют отношения к региону и которые все время пытались сказать, что в регионе все неправильно, неправильно ведется избирательная кампания, неправильно ведут себя кандидаты. Но [Ленинградская область] - это не тот субъект, где можно попытаться раскатать ситуацию за 2-4 месяца, у нас достаточно спокойный регион", - сказал он журналистам.

Дрозденко добавил, что текущая избирательная кампания имела ряд особенностей. "Хочу сказать, что избирательная компания имела несколько отличий от обычных избирательных кампаний. Вы, наверное, заметили, что не было ни одной прямой агитации за действующего губернатора области, не было плакатов с портретами или специальной рекламной продукции. Была избрана очень простая тактика - рабочие встречи, продолжаем работать", - рассказал Дрозденко.

По данным Леноблизбиркома, по итогам обработки 60% протоколов Дрозденко набирает 83,35% голосов. Явка составила 48,95%. Соперниками Дрозденко стали Александр Габитов ("Гражданская платформа"), Андрей Лебедев (ЛДПР) и Александр Перминов ("Справедливая Россия").

При этом выборы в регионе впервые за долгое время проходят без участия КПРФ, кандидат от которой получил ранее отказ в регистрации. Как рассказал ТАСС председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, КПРФ начала ошибаться на этапе выдвижения кандидата. "Потом к ним приезжала проверка из Москвы, Центрального комитета партии. Такое бывает. Мне также очень не понравилось, что от имени партии распространялись листовки на территории региона - это незаконная агитация", - отметил он.

Дрозденко является действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 82,1% избирателей.