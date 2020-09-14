Выборы губернатора Еврейской автономной области признали состоявшимися

"Я благодарю всех членов участковых избирательных комиссий. Ими была проделана большая работа. Со всеми жалобами мы разбирались на месте. Выборы губернатора ЕАО признаны состоявшимися. Кампания прошла без грубых нарушений избирательного законодательства", - цитирует пресс-служба Саутину.

Итоговый протокол будет подписан в ближайшие два дня. Затем будет назначена дата инаугурации избранного губернатора.

Гольдштейн на выборах набрал 82,5% голосов. На втором месте был депутат местного законодательного собрания Владимир Дудин, представляющий "Справедливую Россию", он набрал 7,06% голосов. На третьем - представитель Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский с 4,28% голосов избирателей. Представитель партии "Родина" Борис Тихонов набрал 2,15% голосов, кандидат от партии "Патриоты России" Роман Куземский - 1,27%. Для победы кандидат в губернаторы должен был набрать как минимум 50% плюс один голос.

В избирательной комиссии ЕАО отметили высокую активность жителей на прошедших выборах. Рекордные показатели - у Смидовичского района. Здесь на участки пришли более 87% избирателей. Меньше всего голосовали в Биробиджане, там свое избирательное право реализовали чуть больше 63% включенных в списки. Итоговая явка составила 73,02%, участие в выборах приняли более 92,4 тыс. человек.

12 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял отставку прежнего губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, назначив врио руководителя региона Гольдштейна. Тогда он являлся членом Совета Федерации от ЕАО.