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Единый день голосования - 2020

Врио главы Пермского края Махонин набирает 75,6% голосов

Обработано 99,6% протоколов
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© Пресс-служба администрации губернатора Пермского края/ТАСС

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набирает 75,6% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 99,6% протоколов участковых избирательных комиссий. Это следует из данных, транслируемых телеканалом "Россия-24".

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Для победы кандидат в главы региона должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

На пост главы региона претендуют действующий врио Дмитрий Махонин как самовыдвиженец, Евгений Козлов, выдвинутый партией "Патриоты России", Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ. Досрочные выборы главы Прикамья были назначены после того, как 6 февраля 2020 года Махонин стал врио губернатора региона, сменив Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России.

Теги
РоссияПермский крайМахонин, Дмитрий НиколаевичЕдиный день голосования - 2020
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