Врио главы Пермского края Махонин набирает 75,6% голосов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин набирает 75,6% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 99,6% протоколов участковых избирательных комиссий. Это следует из данных, транслируемых телеканалом "Россия-24" .

Для победы кандидат в главы региона должен набрать как минимум 50% плюс один голос.

На пост главы региона претендуют действующий врио Дмитрий Махонин как самовыдвиженец, Евгений Козлов, выдвинутый партией "Патриоты России", Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ. Досрочные выборы главы Прикамья были назначены после того, как 6 февраля 2020 года Махонин стал врио губернатора региона, сменив Максима Решетникова, перешедшего в январе на должность министра экономического развития России.